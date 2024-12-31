三田寛子（58）が30日、インスタグラムを更新。韓国・ソウルへ弾丸旅でコンサートを見に行ったことを報告した。「J.Y.Park 30th Anniversary Concert Still JYP」と書き出し、「今年の年末には九州の仕事が入り一度は断念したのですがやる気になれば暮れの大掃除もマストな事柄も早めに段取りができたのでうまく時間がはまって思い切ってソウルへ弾丸決行！！間に合った」と報告。「デパ地下でさくっと腹ごしらえしオ