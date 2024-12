《Can’t wait for the little rookie to join our family soon!(編集部注:もうすぐ私たちの家族に小さなルーキーが加わるのが待ちきれない!)》日本時間12月29日、近く第1子が誕生することをインスタグラムで明かしたドジャースの大谷翔平選手(30)。冒頭のように喜びをつづり、デコピンとともにピンク色のベビー服、白いベビーシューズ、赤ちゃんのスタンプを押したエコー写真の画像を添えていた。来季は“二刀流”の活躍が