◆全国高校ラグビー第３日▽２回戦常翔学園８１―１４高知中央（３０日・花園）２回戦１６試合が行われ、優勝５回の常翔学園（大阪第３）は昨年１１月に就任したＯＢの白木繁之新監督（３６）の下、１３トライで快勝。３大会ぶりの花園勝利を挙げた。名門・常翔学園の３大会ぶりの勝利は、１３トライ８１点の猛攻だった。２２年１月１日の３回戦・石見智翠館戦以来、１０９４日ぶりの凱歌（がいか）。白木監督は「長かった