「第６６回輝く！日本レコード大賞」（日本作曲家協会主催）の授賞式が３０日、東京・初台の新国立劇場で行われた。３人組バンドのＭｒｓ．ＧＲＥＥＮＡＰＰＬＥが、「ライラック」でバンドとしては初の２年連続の大賞を受賞。最優秀新人賞には、俳優・菅田将暉（３１）の弟でマルチクリエイターの、こっちのけんと（２８）が選出された。３人で盾を受け取った瞬間、歴史ある大賞の重みがズシリと伝わった。ボーカル＆ギター
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