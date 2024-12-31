第１０１回箱根駅伝（来年１月２、３日）で、東京国際大は２年ぶりに復活出場する。前回は予選会で３秒差で出場を逃したが、チーム全員がその悔しさを忘れず、今回の予選会（１０月１９日）は８位で通過。体調不良にもかかわらず現地で選手を見守った横溝三郎監督が、それから１か月もたたない１１月１４日に肝臓がんのため８４歳で逝去。日本人エースの佐藤榛紀（４年）をはじめ東京国際大のランナーは悲しみを乗り越え、横溝監