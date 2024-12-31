いろいろあった２０２４年も最終日。「２０２４馬トクアワード」と題し、馬トク取材班１２人がポイント制で「ベストレース」を選出し、ランキング。◆第１位ジャパンカップ（８３ポイント）海外からビッグネームが参戦。Ｇ１・６勝のディープインパクト産駒オーギュストロダンは世界的トレーナーのエイダン・オブライエン調教師、今年の“キングジョージ”の勝ち馬ゴリアットは強気発言を連発した馬主のジョン・スチュワート