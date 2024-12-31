第７５回ＮＨＫ紅白歌合戦が３１日、午後７時２０分から放送される。同時間帯に各局は特番をそろえ、３年連続で民放トップの視聴率を誇るテレビ朝日系は「ザワつく！大晦日２０２４一茂良純ちさ子の会」を今年も放送。日本テレビ系は人気の「ゴチバトル」のスペシャルが大みそかに初進出し、フジテレビ系はアニメ映画「劇場版マリオ」を放送するなど混戦模様だ。テレビ朝日系では「ザワつく！金曜日」（金曜・午後６時５０分