◆全国高校ラグビー大会（３０日、花園ラグビー場）２回戦１６試合が行われ、統合前の伏見工時代に優勝４度の京都工学院が、Ｂシードの中部大春日丘（愛知）を１５―７で破り９大会ぶりに１６強入りした。２年生ＳＯ杉山祐太朗が先制の４０メートルＰＧ成功、フッカー川口士央（しおん、３年）が決勝点を含む２トライと活躍した。試合終了の笛が鳴ると、伝統の赤黒ジャージーに身を包んだ選手たちは抱き合って喜び、第３グラウ