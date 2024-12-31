きょう12月31日放送の日本テレビ系『ぐるナイ年越しおもしろ荘！今年も誰か売れて頂戴スペシャル』（後11：45）では、1196組の芸人から選ばれた13組がナインティナインとゲストの前でネタを披露する。【番組カット】ネタを見守るのは…赤楚衛二、あの、上白石萌歌ら豪華ゲスト芸人を見届けるゲストに、赤楚衛二、上白石萌歌など豪華な顔ぶれを迎えて開催する。【出演芸人】※五十音順■えぐろSMA所属。芸歴1年で今回がテレビ