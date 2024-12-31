大みそかに予定されたプロボクシング前ＷＢＡ世界スーパーフライ級王者で同級６位・井岡一翔（３５）＝志成＝の世界挑戦は、ＷＢＡ世界同級王者フェルナンド・マルティネス（３３）＝アルゼンチン＝がインフルエンザに感染したため、前日計量の３０日、中止が決まった。再戦を望む両陣営は、来年２〜３月頃の開催を目指して交渉を進める。興行は堤駿斗（２５）＝志成＝とレネ・アルバラード（３５）＝ニカラグア＝のＷＢＡ世界ス