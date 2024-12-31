三田紀房の受験マンガ『ドラゴン桜2』を題材に、現役東大生（文科二類）の土田淳真が教育と受験の今を読み解く連載「ドラゴン桜2で学ぶホンネの教育論」。第21回は「英語を学ぶ意味」について考える。英語を学ぶ「本当の意味」は？東大合格請負人・桜木建二は、現役合格を目指す天野晃一郎と早瀬菜緒に、勉強計画を指導する。「東大を目指すならばセンター満点を目標にしろ！」と檄をとばし、その中でも英語を最重要科目と位置付