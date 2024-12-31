大みそかの「第75回NHK紅白歌合戦」（午後7時20分）の前日リハーサルが30日、NHKホールで行われ、司会の有吉弘行（50）橋本環奈（25）伊藤沙莉（30）鈴木菜穂子アナウンサー（42）が意気込みを語った。2年連続となる有吉は、特別企画のキッズショーで「おかあさんといっしょ」での人気楽曲「からだ☆ダンダン」でダンスを披露予定。自身も今春に第1子誕生を発表し「クタクタです。アーティストよりも自分のダンスの方が大変で。い