「全国高校ラグビー・２回戦、京都工学院１５−７中部大春日丘」（３０日、花園ラグビー場）１６試合が行われ、京都工学院がＢシード校の中部大春日丘（愛知）を破り、来年１月１日に行われる３回戦へ進んだ、報徳学園（兵庫）もＢシード校の目黒学院（東京第１）を破った。前回優勝の桐蔭学園（神奈川）、選抜大会を制した大阪桐蔭（大阪第１）石見智翠館（島根）のＡシード勢、Ｂシードの常翔学園（大阪第３）などが３回戦に