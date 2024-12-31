NY原油先物2月限（WTI）（終値） 1バレル＝70.99（+0.39+0.55%） ニューヨーク原油の２０２５年２月限は続伸。年明けにかけて米国が大寒波に見舞われる見通しで、暖房用の燃料需要の拡大や、生産施設の凍結によるシェールオイルの減産が想定されたことが相場を押し上げた。気温の動向に敏感な天然ガス先物は、週明けの取引で一時１７％高となった。トランプ米大統領の就任を控えて、米国がイランに対し