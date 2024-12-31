浜田雅功を司会に、一流芸能人たちがチームを組み、味覚や音感など６つのジャンルの格付けチェックに挑み、間違える度に一流→普通→二流→三流→そっくりさん、そして最後には“映す価値なし(画面から消滅)”とランクがどんどんダウンしてゆく、格付けバラエティ『芸能人格付けチェック！２０２５お正月スペシャル』 ©️ABCテレビ 今年の『芸能人格付けチェック！ ２０２５お正月スペシャル』には、前人未踏の