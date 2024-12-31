元日本代表の本田圭佑が12月30日に公式Ｘを更新し、お気に入りの漫画ランキングを発表した。38歳のレジェンドは英語で「My top 5 Japanese comics in 2024（2024年の僕の日本漫画トップ５）」と題して順位を紹介。５位：『QP 我妻涼 Desperado』、４位：『ONE PIECE（ワンピース）』、３位：『SAKAMOTO DAYS（サカモトデイズ）』、２位：『呪術回戦』と超人気作を並べ、それらを抑えて１位にチョイスしたのは、中国の春秋戦国