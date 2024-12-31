「ボクシング・ＷＢＡ世界スーパーフライ級タイトルマッチ」（３１日、大田区総合体育館）前王者・井岡一翔（３５）＝志成＝が王者のフェルナンド・マルティネス（３３）＝アルゼンチン＝に挑むＷＢＡ世界スーパーフライ級タイトルマッチ（３１日・大田区総合体育館）が中止となったことが３０日、都内で行われた前日計量で志成ジムから発表された。マルティネスのインフルエンザ感染による体調不良のため。なお、マルティネス