大みそかに生放送される「第75回NHK紅白歌合戦」（後7・20）のリハーサルが30日、東京・渋谷の同局で行われた。司会を務める有吉弘行（50）、伊藤沙莉（30）、橋本環奈（25）、同局の鈴木奈穂子アナウンサー（42）が取材に対応した。2年連続で司会を務める有吉は今年、妻で元フリーアナウンサーの夏目三久さん（40）との間に第1子が誕生。パパになってから初の紅白となる。「おかあさんといっしょ」のコーナーで歌やダンスに挑