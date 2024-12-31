NY株式30日（NY時間14:18）（日本時間04:18） ダウ平均42698.51（-293.70-0.68%） ナスダック19573.94（-148.09-0.75%） CME日経平均先物39675（大証終比：-225-0.57%） 欧州株式30日終値 英FT100 8121.01（-28.77-0.35%） 独DAX 19909.14（-75.18-0.38%） 仏CAC40 7313.56（-41.81-0.57%） 米国債利回り 2年債 4.250（-0.076） 10年債 4.545（-0.081） 30年債 4.763