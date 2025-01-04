愛理は週4パートで働く専業主婦の24歳。結婚して2年、旦那とも仲良しの愛理ですが、ある日SNSで見かけたメン地下アイドルにどハマり。 推し活してたら不倫されました 14話 バイト終わり、夫からのメッセージを確認して、部長に誘われたから夜ごはんを食べなかったのだと知ります。帰宅後、夫に大興奮でライブの感想を話す愛理。そして、ライブで撮ったチェキを夫に見せますが……？ 推しとのチェキ