［３０日ロイター］ - ウクライナの大手通信事業会社キーウスターを傘下に持つＶＥＯＮは３０日、米実業家イーロン・マスク氏が率いる米宇宙企業スペースＸ傘下の衛星通信サービス会社「スターリンク」とキーウスターが、スマートフォンなどの携帯端末への直接通信に関する契約を締結したと発表した。キーウスターはメッセージ機能を備えた直接通信サービスを２０２５年第４・四半期に運用開始する予定で、音声やデータサー