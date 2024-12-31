Bo Erickson[ワシントン ３０日 ロイター] - トランプ次期米大統領は３０日、週内に実施される下院議長選を巡り、現在議長を務める共和党のマイク・ジョンソン氏を全面的に支持すると表明した。 トランプ氏は自身が立ち上げたＳＮＳ「トゥルース・ソーシャル」に「ジョンソン氏は善良で勤勉な信仰深い人物だ。正しいことを行うだろう。われわれは勝利を続ける。ジョンソン氏を完全、かつ全面的に支持す。米国を再び偉大に！」