大リーグ公式サイトは29日（日本時間30日）、「各球団にフィットするフリーエージェント」と題して全30球団の担当記者がFA市場の中からチームに最も適した選手を選ぶ企画を実施し、ロッテからポスティングシステムを使ってメジャー移籍を目指す佐々木はマリナーズ、レンジャーズ、カブス、ドジャース、パドレス、ロッキーズ6球団から選ばれた。特に有力候補のド軍については故障明けの大谷ら6人で先発ローテーションを組むチー