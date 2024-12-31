31日午前1時33分ごろ最大震度１の地震がありました。 震源は奄美大島北西沖で震源の深さは約20キロメートル。 地震の規模を示すマグニチュードは3.9と推定されています。 各地の震度は、 震度１が天城町、 です。 この地震による津波の心配はありません。 ・ ・ ・