31日2時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2025年3月限は前日比490円安の3万9500円と急落。日経平均株価の現物終値3万9894.54円に対しては394.54円安。出来高は1万1406枚となっている。 TOPIX先物期近は2757ポイントと前日比29.5ポイント安、TOPIXの現物終値比は27.92ポイント安で推移。 ○主要先物価格・2時00分時点 銘柄清算値(終値)前日清算値比出来高 日経225先物 395