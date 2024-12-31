浦和のＤＦ工藤孝太（２１）が、来季Ｊ１初昇格する岡山に期限付き移籍することが３０日、分かった。工藤は長身１８０センチ、左利きのセンターバックで、浦和ユース時代から年代別代表に名を連ねた。高３時の２１年にプロ契約して公式戦デビューし、２２年にトップチーム昇格。２３年にＪ２藤枝への移籍を経て、Ｊ３北九州に育成型期限付き移籍した今季は３６試合２得点と主力を担い、優秀選手賞を受賞した。