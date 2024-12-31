［３０日ロイター］ - 全米リアルター協会（ＮＡＲ）が３０日発表した１１月の中古住宅販売仮契約指数は前月比２．２％伸びて７９．０となった。４カ月連続で上昇し、２０２３年２月以来の高水準を記録した。住宅ローン金利の高止まりにもかかわらず、買い手が在庫状況の改善を活用している状況を示唆した。ロイターがまとめた市場予想は０．９％上昇。前年同月比では６．９％上昇した。地域別では、中西部、南部、西部で上