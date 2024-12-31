NY株式30日（NY時間11:08）（日本時間01:08） ダウ平均42497.41（-494.80-1.14%） ナスダック19439.38（-282.65-1.41%） CME日経平均先物39500（大証終比：-400-1.02%） 欧州株式30日GMT16:08 英FT100 8108.42（-41.36-0.51%） 独DAX 19909.14（-75.18-0.38%） 仏CAC40 7304.33（-51.04-0.69%） 米国債利回り 2年債 4.256（-0.070） 10年債 4.549（-0.077） 30年債 4.