『しくじり先生 俺みたいになるな！！』に、元モーニング娘。の加護亜依が登場。モー娘。時代の桁違いの収入事情を明かした。【映像】デビュー当時12歳の加護亜依、当時の家賃も（複数カット）有名人のしくじり経験から教訓を学ぶ本番組。今回は、番組が10年以上前からオファーを送り続けていた、元モーニング娘。の加護亜依がしくじり先生として登場。18年前に世間を騒がせた喫煙騒動について真相を告白した。授業を聞くメ