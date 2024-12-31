『しくじり先生 俺みたいになるな！！』に、元モーニング娘。の加護亜依が登場。未成年喫煙騒動で芸能界を休止した加護のもとに、アダルトメーカーからオファーがあったことを明かした。【映像】当時発売した加護亜依のセミヌード写真集（複数カット）有名人のしくじり経験から教訓を学ぶ本番組。今回は、番組が10年以上前からオファーを送り続けていた、元モーニング娘。の加護亜依がしくじり先生として登場。18年前に世間を