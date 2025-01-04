憧れのカフェで働けることになった、クミさん。メンバーもみんな優しくて一安心。しかし、中村さんいわく、この店には注意事項は二つあるとのこと。一つ目は「店長と仲良くしないこと」二つ目は「終電を逃さないこと」その理由って一体……!? 部下を妊娠させた不倫カップルの末路 26話 店長室から締め出されてしまった中村さんでした。中では店長と福本さんが、クミさんが人事部に会う前にクミさんに妊娠の話を合わせるよ