ＴＢＳ年末恒例の生番組「クイズ☆正解は一年後２０２４」が３０日に放送された。毎年１月に芸人らが、有名人の結婚、離婚などその年に起こりそうなことを予想し、その年の１２月に答え合わせする人気企画。今回は２４年１月に収録していた予想版と、生放送での答え合わせ版が放送された。「今年結婚する芸能人は？」のお題では、なかなか正解が出なかった中で、今年１月収録でモグライダー・ともしげが「大谷翔平と美女」