[ベルリン ３０日 ロイター] - ドイツ政府は３０日、米起業家のイーロン・マスク氏が来年２月に行われるドイツの総選挙に影響を及ぼそうとしていると非難した。マスク氏はトランプ次期米政権で要職に就く見通し。自身のソーシャルメディアＸに「ドイツを救えるのは極右政党『ドイツのための選択肢（ＡｆＤ）』だけだ」と投稿したほか、独紙ウェルト・アム・ゾンターク紙への寄稿でもＡｆＤへの支持を改めて表明した。独政府報