［３０日ロイター］ - ロシアは３０日、ロシア産ガス輸送協定の期限が残りわずかとなる中、ウクライナ経由のガスを欧州に輸送した。ロシアとウクライナの間で結ばれている５年間のガス輸送契約は、年末に期限が切れる。これにより、ロシアは欧州のガス市場における支配力をほぼ完全に失う形となるとみられる。ロシアは半世紀をかけて欧州ガス市場でのシェアを築き上げ、ピーク時には３５％に達した。２０２２年のウクライナ