［ニューヨーク３０日ロイター］ - ３０日の米国株式市場は薄商いの中、序盤の取引で急落し、ダウ工業株３０種は一時６７７ドル（１．５８％）下落した。 国債利回りの上昇圧力が株式相場の重しになっており、ナスダック総合とＳ＆Ｐ総合５００種も共に１％を超えて下落している。 株価 前日比 ％ 始値 コード 時間 ダウ工業株３０種