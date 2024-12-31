鹿児島県大崎町で30日夜、火事があり、住宅2棟が全焼しました。 志布志警察署によりますと、30日午後8時すぎ、大崎町永吉の前迫幸一さん（65）の住宅で「台所付近から火が出て燃えている」と、前迫さんの妻から消防に通報がありました。 火はおよそ2時間後に消し止められましたが、この火事で、前迫さんの木造平屋の住宅1棟と、隣接する娘家族が住む2階建ての住宅1棟あわせて225平方メートルが全焼しました。 前迫さんは