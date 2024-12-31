タイの首都バンコクにあるホテルで12月29日、火事があり、外国人3人が死亡したほか、日本人の男女2人も意識不明の重体です。現地当局によりますと29日夜、バンコク中心部の繁華街にある6階建てホテルの一室から火が出ました。火は約1時間後に消し止められ、ホテルの宿泊客や従業員の多くは、はしご車などを使って避難しましたが、この火事で外国人の男女3人が死亡しました。また、現地の日本大使館によりますと、日本人の30代の男