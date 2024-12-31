中森明菜のセルフカバー第6弾「Fin ‐JAZZ‐」が、12月31日、MV公開＆音源配信開始となった。【動画】音源のリリースが待たれていた中森明菜のセルフカバー「Fin ‐JAZZ‐」MVを公開！「Fin ‐JAZZ‐」は7月12・13・14日、東京・丸の内COTTON CLUBにて5回限りで開催された中森明菜のファンクラブ限定イベント「ALDEA Bar at Tokyo」のラスト曲として披露された。オリジナルの「Fin」は1986年9月25日リリースの16thシングル（