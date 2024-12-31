2024年、「ケータイ Watch」ではどんな記事が注目されたのでしょうか。本稿では、2024年10月～12月において、各月のトップ5に入った記事をご紹介します。 2024年10月のトップ5 ランキング 1 「誰これ？」な電話がかかってきたので、Pixelの「通話スクリーニング」を使ってみた 2 「au PAY」、11月は6自治体でキャンペーン最大40％割引など 3 「povo2.0」→「povo3.0」でどんな進