2025年1月13日（月）夜10時より、ABEMAにて『今日、好きになりました。』の新シリーズ『今日、好きになりました。卒業編2025 in ソウル』の放送が決定、参加するメンバーが一部明らかになった。【映像】『今日好き』に登場するインフルエンサー・希空（のあ）『今日、好きになりました。』シリーズは、“恋の修学旅行”をテーマに現役高校生たちを追った恋愛番組で、数日間の限られた時間の旅の中で巻き起こる、現役高校生たち