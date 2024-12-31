【ニューヨーク共同】30日のニューヨーク株式市場のダウ工業株30種平均は続落し、前週末終値と比べた下げ幅が一時、600ドルを超えた。年末に絡んだ利益確定の売り注文が先行した。午前10時現在は前週末比657.66ドル安の4万2334.55ドルを付けた。