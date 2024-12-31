1999（平成11）年12月31日、パナマ運河が77年に調印された「新パナマ運河条約」に基づき、米国からパナマに返還された。14年に米国が完成させ、同政府による管理が続いていた。米軍駐留にも終止符が打たれた。14日の返還式典（写真）には、条約に署名したカーター元米大統領も出席した。（ロイター＝共同）