2017年12月31日、ニコニコ動画に投稿された『カトラリー／有機酸』が、本日2024年12月31日で投稿から7周年を迎えました！再生数は累計1,284,990回に達し、動画につけられたコメント数は1,620件を超えています（※記事製作時）。﻿﻿■投稿者の関連動画『spray／有機酸』﻿﻿『quiet room／有機酸』﻿﻿﻿■関連リンク・『カトラリー／有機酸』の視聴ページhttps://www.nicovideo.jp