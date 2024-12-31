TBS系バラエティー特番『クイズ☆正解は一年後2024』（後11：40）が、30日に放送。松本人志が活動休止中であることに伴い、『キングオブコント、『M-1』の新審査員を予想する問題が出題された。【画像】懐かしい！ファミコン風なゲーム『あつしの名探偵』のプレイ画像有吉チームの春日俊彰は、自身に審査員の話が来たらとの問いかけに「どうしてもと言われたらやりますね」とニヤリ。相方の若林正恭が行う可能性については「若