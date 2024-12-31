【ニンテンドーミュージアム】 場所：京都府宇治市小倉町神楽田56番地（旧：任天堂宇治小倉工場） 営業時間：10時～18時 入場料金：大人3,300円、中学・高校生2,200円、小学生1,100円、未就学児無料 任天堂の原点である「かるた」から現在の主力機「Nintendo Switch」まで、100年以上に渡る任天堂の歴史を知って・体験