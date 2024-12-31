【映画「ザ・スーパーマリオブラザーズ・ムービー」】 12月31日19時～20時52分 放送 フジテレビは、映画「ザ・スーパーマリオブラザーズ・ムービー」を12月31日19時より放送する。本編ノーカット放送となり、放送時間は20時52分まで。 地上波初放送となる本作は、任天堂のアクションゲーム「ス