日本時間２３時４５分に発表になった１２月のシカゴＰＭＩが３６．９と予想を下回り、５月以来の低水準となったことにドル円が敏感に反応している。一時１５７．０５円付近まで下落する場面が見られた。 USD/JPY157.18EUR/USD1.0407GBP/USD1.2555 MINKABU PRESS編集部野沢卓美