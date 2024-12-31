１９２０年：朝鮮総督府が旧朝鮮通貨の使用を禁止１９６１年：ＫＢＳテレビが開局１９６７年：国宝の「乱中日記」が盗難に遭う（翌年１月９日に回収）※乱中日記は李舜臣（イ・スンシン）将軍が壬辰倭乱（文禄・慶長の役）時に記したもの。２０１３年に国連教育科学文化機関（ユネスコ）の「世界の記憶」（世界記憶遺産）に登録された１９７３年：アフガニスタンと国交樹立１９８４年：韓国科学技術大設立１９９１年：中国と貿易