「ヤンマガアザーっす！」よりErikaさん 講談社は同社のWebサイト「ヤンマガWeb」にて、「ヤンマガアザーっす！」と「ヤンマガGリーグ！レースクイーン編 予告編」を公開した。 ヤンマガ本誌グラビアの未公開カットをヤンマガWebだけで見られる連動企画「ヤンマガアザーっす！」より、Erikaさんが登場。 また「ヤンマガGリーグ！レースクイーン編 予告編