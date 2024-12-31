12月31日のあなたの運勢は？素敵な恋に導くために、今日の恋愛予報を12星座のランキングでお届け！恋のチャンスを見逃さないで♡第1位おうし座◎異性をよく観察してみると恋のきっかけが｡今日の恋愛運は絶好調｡異性関係で何かうれしい発見がありそうな日｡身近な異性をよく観察してみると、恋のきっかけが見つけられるかも｡困ったことや悩みごとがあるのなら、信頼できる異性に相談してみても吉。第2位おとめ座◎異性から